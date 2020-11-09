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00:44 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» дома с разгромным счетом проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

«Арсенал» на своем поле проиграл «Астон Вилле» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 8 ноября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Олли Уоткинс. Кроме того, мяч в свои ворота забил Букайо Сака.

Победа позволила «Астон Вилле» набрать 15 очков и выйти на шестое место в чемпионате. В активе «Арсенала» 12 очков, клуб находится на 11-й позиции.

В следующем туре «Астон Вилла» 21 ноября на своем поле примет «Брайтон». «Арсенал» днем позже на выезде встретится с «Лидсом».

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0:3
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