«Арсенал» дома с разгромным счетом проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 8 ноября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Олли Уоткинс. Кроме того, мяч в свои ворота забил Букайо Сака.

Победа позволила «Астон Вилле» набрать 15 очков и выйти на шестое место в чемпионате. В активе «Арсенала» 12 очков, клуб находится на 11-й позиции.