«Не играй, ты уже продан». Экс-игрок «Астаны» удалился в матче, обрек команду на поражение и попал в немилость фанатов
Им надоело терпеть.
Им надоело терпеть.
В матче седьмого тура чемпионата Турции «Кайсериспор» у себя дома принимал «Хатайспор», который по результатам прошлого сезона вышел в высший дивизион с первого места. Хозяева уступили с минимальным счетом 0:1, а победный мяч записал на свой счет бывший форвард английского «Сток Сити» Маме Бирам Диуф.
Все было относительно спокойно до 54-й минуты встречи, когда
После матча фанаты клуба назвали главного виновника встречи, которым стал как раз Педро. Вспыльчивый бразилец уже не в первый раз подводит свою команду, а в прошлом сезоне, в рамках внутреннего чемпионата, Энрике удалялся аж дважды, что довольно много для атакующего флангового игрока.
«Единственная причина поражения — Педро», «Не играй, ты уже продан», «Тебе должно быть стыдно, Энрике», — подобные комментарии заполнили клубный
Напомним, что Энрике выступал в составе «Астаны» во второй половине 2018 года. В составе столичных бразилец провел 19 матчей, отметившись голами в ворота АПОЭЛа и «Яблонца» (дома и в гостях). В этих играх бразилец также не славился своей дисциплиной, заработав семь желтых карточек.
В турнирной таблице чемпионата Турции «Кайсериспор» набрал шесть очков в семи матчах, опустившись в зону вылета. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что команду может возглавить Станимир Стойлов.
Димаш Тулегенов