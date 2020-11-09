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11:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Не играй, ты уже продан». Экс-игрок «Астаны» удалился в матче, обрек команду на поражение и попал в немилость фанатов

Им надоело терпеть.

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Экс-футболист «Астаны» Педро Энрике попал под шквал критики в чемпионате Турции. Бразильский вингер выступает за «Кайсериспор». Корреспондент Vesti.kz разобрался, в чем причина недовольства фанатов, и выделил самые яркие высказывания болельщиков.

В матче седьмого тура чемпионата Турции «Кайсериспор» у себя дома принимал «Хатайспор», который по результатам прошлого сезона вышел в высший дивизион с первого места. Хозяева уступили с минимальным счетом 0:1, а победный мяч записал на свой счет бывший форвард английского «Сток Сити» Маме Бирам Диуф.

Все было относительно спокойно до 54-й минуты встречи, когда экс-вингер «Астаны» получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В меньшинстве хозяева продержались лишь десять минут, после чего команда пропустила гол, который стал в этой игре единственным.

После матча фанаты клуба назвали главного виновника встречи, которым стал как раз Педро. Вспыльчивый бразилец уже не в первый раз подводит свою команду, а в прошлом сезоне, в рамках внутреннего чемпионата, Энрике удалялся аж дважды, что довольно много для атакующего флангового игрока.

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«Единственная причина поражения — Педро», «Не играй, ты уже продан», «Тебе должно быть стыдно, Энрике», — подобные комментарии заполнили клубный Instagram-аккаунт. После массового недовольства Энрике выложил на своей странице ответ, в котором принес болельщикам и одноклубникам искренние извинения и заявил, что уважает каждого.

Напомним, что Энрике выступал в составе «Астаны» во второй половине 2018 года. В составе столичных бразилец провел 19 матчей, отметившись голами в ворота АПОЭЛа и «Яблонца» (дома и в гостях). В этих играх бразилец также не славился своей дисциплиной, заработав семь желтых карточек.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Кайсериспор» набрал шесть очков в семи матчах, опустившись в зону вылета. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что команду может возглавить Станимир Стойлов.

Димаш Тулегенов  

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