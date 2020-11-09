«Кайрат» сменил капитана после завоевания чемпионства
В нынешнем сезоне КПЛ капитанами были три футболиста.
В нынешнем сезоне КПЛ капитанами были три футболиста.
Защитник «Кайрата» Сергей Кейлер в матче 18-го тура против «Кайсара» (2:2) впервые вывел алматинский клуб с капитанской повязкой, сообщает KazFootball.kz.
Кейлер дебютировал в составе алматинского клуба в 2013 году и на сегодняшний день в
В нынешнем чемпионате «Кайрат» с капитанской повязкой выводили три футболиста:
1. Гафуржан Суюмбаев — 15 матчей;.
2. Раде Дугалич — 2;.
3. Сергей Кейлер — 1.
Отметим, что в 19-м туре, 21 ноября, «Кайсар» сыграет с «Ордабасы», а «Кайрат» встретится с «Кызыл-Жар СК».