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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сменил капитана после завоевания чемпионства

В нынешнем сезоне КПЛ капитанами были три футболиста.

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Защитник «Кайрата» Сергей Кейлер в матче 18-го тура против «Кайсара» (2:2) впервые вывел алматинский клуб с капитанской повязкой, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кайрат

Кейлер дебютировал в составе алматинского клуба в 2013 году и на сегодняшний день в премьер-лиге за «желто-черных» сыграл 35 матчей, забил два мяча. Матч против кызылординской команды стал первым для него в качестве капитана.

В нынешнем чемпионате «Кайрат» с капитанской повязкой выводили три футболиста:

1. Гафуржан Суюмбаев — 15 матчей;.

2. Раде Дугалич — 2;.

3. Сергей Кейлер — 1.

Отметим, что в 19-м туре, 21 ноября, «Кайсар» сыграет с «Ордабасы», а «Кайрат» встретится с «Кызыл-Жар СК».

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