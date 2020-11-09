Футболистки «Динамо-БГУФК» сыграли вничью с «Неманом» на финише чемпионата Беларуси

Играя в Гродно, минчанки остались в меньшинстве на шестой минуте после удаления одного из своих лидеров Салиматы Симпоре. Через семь минут хозяйки воспользовались численным превосходством и Екатерина Дудко открыла счет. Однако удержать победу футболисткам «Немана» не удалось — за две минуты до перерыва Анна Пилипенко восстановила равновесие — 1:1. Во втором тайме результат не изменился. Таким образом, подопечные Юрия Малеева только в последнем туре потеряли очко, а до этого шли без потерь. Спортсменки «Динамо-БГУФК» в этом году дебютировали в национальном первенстве и сразу завоевали золотые медали. Гродненская дружина стала бронзовым призером.
Обладателями серебра стали футболистки «Минска», разгромившие в заключительном матче юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 3:0. До этого сезона минчанки семь лет подряд становились чемпионками Беларуси.
Результаты остальных матчей 21-го тура: «Бобруйчанка» — «Зорка-БДУ» (Минск) — 2:4, «Днепр» (Могилев) — БОЦОР (Брест) — 6:0.
Итоговое положение: «Динамо-БГУФК» — 61 очко (разница мячей — 119−4), «Минск» — 49 (93−12), «Неман» — 39 (62−24), «Зорка-БДУ» — 38 (57−36), Беларусь (U-19) — 28 (32−57), «Бобруйчанка» — 17 (30−67), «Днепр» — 14 (17−78), БОЦОР — 0 (3−135).
Лучшим бомбардиром 29-го женского первенства стала нападающая «Динамо-БГУФК» Салимата Симпоре из Буркина-Фасо, забившая 19 мячей. На один гол меньше у ее одноклубницы Карины Ольховик и гродненчанки Екатерины Дудко.