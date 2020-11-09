Футболистки «Динамо-БГУФК» сыграли вничью с «Неманом» на финише чемпионата Беларуси

Играя в Гродно, минчанки остались в меньшинстве на шестой минуте после удаления одного из своих лидеров Салиматы Симпоре. Через семь минут хозяйки воспользовались численным превосходством и Екатерина Дудко открыла счет. Однако удержать победу футболисткам «Немана» не удалось — за две минуты до перерыва Анна Пилипенко восстановила равновесие — 1:1. Во втором тайме результат не изменился. Таким образом, подопечные Юрия Малеева только в последнем туре потеряли очко, а до этого шли без потерь. Спортсменки «Динамо-БГУФК» в этом году дебютировали в национальном первенстве и сразу завоевали золотые медали. Гродненская дружина стала бронзовым призером.