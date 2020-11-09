Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.11
Леванте
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
8.11
Вальядолид
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
8.11
Арсенал
Астон Вилла
03
Футбол. Зарубежный
8.11
Милан
Верона
22
Футбол. Зарубежный
8.11
Валенсия
Реал
41
Футбол. Зарубежный
8.11
Лион
Сент-Этьен
21
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
12:22 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» сыграли вничью с «Неманом» на финише чемпионата Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» сыграли вничью с гродненским «Неманом» — 1:1 в последнем матче женского чемпионата Беларуси. До этого динамовская команда одержала двадцать викторий подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Играя в Гродно, минчанки остались в меньшинстве на шестой минуте после удаления одного из своих лидеров Салиматы Симпоре. Через семь минут хозяйки воспользовались численным превосходством и Екатерина Дудко открыла счет. Однако удержать победу футболисткам «Немана» не удалось — за две минуты до перерыва Анна Пилипенко восстановила равновесие — 1:1. Во втором тайме результат не изменился. Таким образом, подопечные Юрия Малеева только в последнем туре потеряли очко, а до этого шли без потерь. Спортсменки «Динамо-БГУФК» в этом году дебютировали в национальном первенстве и сразу завоевали золотые медали. Гродненская дружина стала бронзовым призером.

Читайте также
Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали 17-ю победу в матчах чемпионата Беларуси

Обладателями серебра стали футболистки «Минска», разгромившие в заключительном матче юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 3:0. До этого сезона минчанки семь лет подряд становились чемпионками Беларуси.

Результаты остальных матчей 21-го тура: «Бобруйчанка» — «Зорка-БДУ» (Минск) — 2:4, «Днепр» (Могилев) — БОЦОР (Брест) — 6:0.

Итоговое положение: «Динамо-БГУФК» — 61 очко (разница мячей — 119−4), «Минск» — 49 (93−12), «Неман» — 39 (62−24), «Зорка-БДУ» — 38 (57−36), Беларусь (U-19) — 28 (32−57), «Бобруйчанка» — 17 (30−67), «Днепр» — 14 (17−78), БОЦОР — 0 (3−135).

Лучшим бомбардиром 29-го женского первенства стала нападающая «Динамо-БГУФК» Салимата Симпоре из Буркина-Фасо, забившая 19 мячей. На один гол меньше у ее одноклубницы Карины Ольховик и гродненчанки Екатерины Дудко.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Екатерина Варнава восхитила Instagram своей элегантной фотосессией
Дзюба помог «Зениту» обыграть «Краснодар», ЦСКА вернул лидерство
Семак о вираже и Дзюбе: Ошибки совершают все
Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти
Сенатор поддержал идею наградить Нурмагомедова званием Героя РФ
Игрок ЦСКА из-за травмы пропустит матч своей сборной
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 97 лет
Косторная опередила Трусову в короткой программе на Кубке России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь