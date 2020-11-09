«Видимо, мы кому-то мешаем». Карпович пожаловался на судейство и увидел «заговор»

«В другой ситуации я бы сказал, что матч получился обоюдоострым, моменты имели как мы, так и соперник. Если бы на трибунах были болельщики, то игра им понравилась бы. К команде у меня нет претензий по самоотдаче. Но это ситуация не нормальная. Я не знаю, почему Рахимбаев так обозлен на нас. В августе он не засчитал наш чистый гол в ворота “Астаны”, это потом признала и экспертно-судейская комиссия. А теперь судья не назначил пенальти в ворота “Жетысу” и не удалил вратаря. Мы этот момент пересмотрели несколько раз с разных ракурсов, фол был внутри штрафной. Департамент судейства ведь должен был учитывать работу Рахимбаева в прошлый раз, назначая его на наш матч. Видимо мы кому-то мешаем. Очень надеюсь, что я ошибаюсь и в следующий раз мы не будем говорить о судействе, а только о футболе», — отметил Карпович.