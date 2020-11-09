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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Видимо, мы кому-то мешаем». Карпович пожаловался на судейство и увидел «заговор»

Его клуб замыкает таблицу.

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Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович в интервью пресс-службе клуба прокомментировал результат матча с «Жетысу» (0:1) в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Команда
Окжетпес

«В другой ситуации я бы сказал, что матч получился обоюдоострым, моменты имели как мы, так и соперник. Если бы на трибунах были болельщики, то игра им понравилась бы. К команде у меня нет претензий по самоотдаче. Но это ситуация не нормальная. Я не знаю, почему Рахимбаев так обозлен на нас. В августе он не засчитал наш чистый гол в ворота “Астаны”, это потом признала и экспертно-судейская комиссия. А теперь судья не назначил пенальти в ворота “Жетысу” и не удалил вратаря. Мы этот момент пересмотрели несколько раз с разных ракурсов, фол был внутри штрафной. Департамент судейства ведь должен был учитывать работу Рахимбаева в прошлый раз, назначая его на наш матч. Видимо мы кому-то мешаем. Очень надеюсь, что я ошибаюсь и в следующий раз мы не будем говорить о судействе, а только о футболе», — отметил Карпович.

В 19-м туре, 21 ноября, «Окжетпес» сыграет с «Каспием».

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