«Ювентус» хочет избавиться от Криштиану Роналду

По информации источника, клуб не планирует продлевать контракт с 35-летним португальским форвардом и хочет выставить его на продажу следующим летом, за год до истечения срока соглашения. Из-за пандемии коронавируса итальянскому гранду тяжело платить зарплату Роналду, которая составляет € 31 млн в год. Туринцы попытаются отбить часть из € 100 млн, которые они вложили в покупку Криштиану из мадридского «Реала» в 2018 году.