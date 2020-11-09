«Ювентус» хочет избавиться от Криштиану Роналду
«Ювентус» намерен продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Sport.es.
«Ювентус» намерен продать нападающего Криштиану Роналду, сообщает Sport.es.
По информации источника, клуб не планирует продлевать контракт с 35-летним португальским форвардом и хочет выставить его на продажу следующим летом, за год до истечения срока соглашения.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Криштиану Роналду провёл четыре матча, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего с «Ювентусом» истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в € 60 млн.