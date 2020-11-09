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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» определился с главным тренером после возвращения в КПЛ

Команда готовится решать амбициозные задачи.

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ФК «Актобе» определился с кандидатурой главного тренера после выхода в премьер-лигу. Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, новым наставником команды станет Алексей Бага.

39-летний белорусский специалист дорабатывает сезон в литовском «Жальгирисе» из Вильнюса. Ожидается, что контракт с «Актобе» будет подписан в последних числах ноября и рассчитан на два года с возможным продлением. На КПЛ-2021 перед Багой поставят задачу вывести команду в еврокубки.

Напомним, «Актобе» вернулся в казахстанскую премьер-лигу спустя год после вылета в первый дивизион.

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