«Актобе» определился с главным тренером после возвращения в КПЛ

39-летний белорусский специалист дорабатывает сезон в литовском «Жальгирисе» из Вильнюса. Ожидается, что контракт с «Актобе» будет подписан в последних числах ноября и рассчитан на два года с возможным продлением. На КПЛ-2021 перед Багой поставят задачу вывести команду в еврокубки.