«Заговор» в КПЛ? Карпович недоволен судьей: тот не засчитал гол «Астане» и не поставил пенальти в ворота «Жетысу»
Ошибку рефери признала комиссия.
Ошибку рефери признала комиссия.
Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович вновь заговорил о предвзятом судействе. На этот раз наставник кокшетаусцев высказал свое недовольство работой рефери Айдына Рахимбаева в матче с талыдкорганским «Жетысу» (0:1) в рамках 18-го тура казахстанской
«Я не знаю, почему Рахимбаев так обозлен на нас. В августе он не засчитал наш чистый гол в ворота “Астаны”, это потом признала и экспертно-судейская комиссия. А теперь судья не назначил пенальти в ворота “Жетысу” и не удалил вратаря. Мы этот момент пересмотрели несколько раз с разных ракурсов, фол был внутри штрафной. Департамент судейства ведь должен был учитывать работу Рахимбаева в прошлый раз, назначая его на наш матч. Видимо, мы
Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться в ситуации.
Суть претензии наставника сводится к моменту, произошедшему на 23-й минуте возле штрафной «Жетысу», когда голкипер талдыкорганцев сыграл на выходе и сфолил на игроке «Окжетпеса».
Был ли фол в непосредственной штрафной зоне и должен был ли Рахимбаев удалять вратаря с последующим назначением пенальти, судить вам.
Надо ли говорить, что назначение пенальти и удаление вратаря «Жетысу» могло кардинально изменить ход игры. К тому моменту «Окжетпес» проигрывал 0:1 и имел шанс сравнять счет в матче, а вместе с ним добыть важные очки.
А вот тот самый эпизод с незасчитанным голом в ворота «Астаны», о котором упомянул Карпович. После игры
Недовольство Карповича вполне объяснимо. «Окжетпес» находится в зоне вылета, набрав 11 очков в 17 сыгранных матчах, и располагается на последнем месте в турнирной таблице КПЛ, уступая «Каспию» (11) по дополнительным показателям.