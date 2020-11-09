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18:47 (мск), источник: ТАСС

СМИ: чемпион мира по футболу 2018 года Канте может перейти в «Манчестер Юнайтед»

ТАСС, 9 ноября. Французский полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Н'Голо Канте может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает газета The Sun.

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Источник: AFP 2020

По информации источника, клуб из Манчестера является главным претендентом на 29-летнего француза. Также игрока в ближайшее трансферное окно попытаются приобрести испанский «Реал» и итальянский «Интер». Соглашение «Челси» с хавбеком рассчитано до лета 2023 года.

Команда
Челси

Канте выступает за «Челси» с 2016 года, в составе команды он стал победителем чемпионата и Кубка Англии, выиграл Лигу Европы. В «Челси» он пришел из «Лестера», с которым также выиграл чемпионат Англии. За команду из Лондона француз провел в общей сложности 182 матча, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

В составе сборной Франции Канте принял участие в 42 матчах, отметившись одним забитым мячем и одной голевой передачей. Вместе с национальной командой он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером домашнего чемпионата Европы 2016 года.

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