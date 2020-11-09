СМИ: чемпион мира по футболу 2018 года Канте может перейти в «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, клуб из Манчестера является главным претендентом на 29-летнего француза. Также игрока в ближайшее трансферное окно попытаются приобрести испанский «Реал» и итальянский «Интер». Соглашение «Челси» с хавбеком рассчитано до лета 2023 года.

Команда Челси

Канте выступает за «Челси» с 2016 года, в составе команды он стал победителем чемпионата и Кубка Англии, выиграл Лигу Европы. В «Челси» он пришел из «Лестера», с которым также выиграл чемпионат Англии. За команду из Лондона француз провел в общей сложности 182 матча, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.