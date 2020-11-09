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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан провалил допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов. Ему грозит дисквалификация

По информации Vesti.kz у капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана обнаружили запрещенный препарат в рамках сдачи допинг-пробы после матча Азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Садда». Азиатская конфедерация футбола уже известила игрока и его клуб «Аль-Айн» о результате допинг-теста, игроку может грозить дисквалификация.

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Матч «Аль-Садд» — «Аль-Айн» состоялся 18 сентября в рамках группового этапа Азиатской лиги чемпионов-2019/20. Исламхан сыграл в той встрече 68 минут. Его команда находилась в Катаре с 10 сентября в закрытом режиме, то есть с высокой вероятностью запрещенный препарат оказался в организме казахстанского полузащитника именно, когда он был в расположении клуба. Позиция клуба «Аль-Айн» по данному вопросу пока неизвестна.

Ранее в карьере Исламхан не раз сдавал допинг-тесты в рамках европейских соревнований под эгидой УЕФА, которые не выявляли запрещенных препаратов в его организме.

В ближайший период казахстанский футболист, вероятно, будет временно отстранен от матчей на профессиональном уровне.

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