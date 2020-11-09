Исламхан провалил допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов. Ему грозит дисквалификация
По информации Vesti.kz у капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана обнаружили запрещенный препарат в рамках сдачи
По информации Vesti.kz у капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана обнаружили запрещенный препарат в рамках сдачи
Матч «Аль-Садд» — «Аль-Айн» состоялся 18 сентября в рамках группового этапа Азиатской лиги чемпионов-2019/20. Исламхан сыграл в той встрече 68 минут. Его команда находилась в Катаре с 10 сентября в закрытом режиме, то есть с высокой вероятностью запрещенный препарат оказался в организме казахстанского полузащитника именно, когда он был в расположении клуба. Позиция клуба «Аль-Айн» по данному вопросу пока неизвестна.
Ранее в карьере Исламхан не раз сдавал
В ближайший период казахстанский футболист, вероятно, будет временно отстранен от матчей на профессиональном уровне.