Исламхан провалил допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов. Ему грозит дисквалификация

Матч «Аль-Садд» — «Аль-Айн» состоялся 18 сентября в рамках группового этапа Азиатской лиги чемпионов-2019/20. Исламхан сыграл в той встрече 68 минут. Его команда находилась в Катаре с 10 сентября в закрытом режиме, то есть с высокой вероятностью запрещенный препарат оказался в организме казахстанского полузащитника именно, когда он был в расположении клуба. Позиция клуба «Аль-Айн» по данному вопросу пока неизвестна.