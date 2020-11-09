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19:27 (мск), источник: Sport24

Попавший в ДТП бывший футболист «Анжи» Это’О рассказал о своем самочувствии

Камерунский футболист Самюэль Это’О, выступавший в России за «Анжи», рассказал, как чувствует себя после ДТП, в которое он попал 8 ноября на родине.

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Источник: instagram.com/setoo9

СМИ утверждали, что автомобиль бывшего нападающего «Барселоны» и «Интера» столкнулся с автобусом, двигаясь по трассе в Камеруне. Это’О возвращался со свадьбы младшего брата. Автомобиль получил значительные повреждения, а 39-летний Это’О был доставлен в больницу с травмой головы, но его жизни ничего не угрожало.

«На обратном пути я попал в неприятную автомобильную аварию, из-за которой почти забыл свои танцевальные движения прошлым вечером. Но хочу заверить вас, что у меня все хорошо. Спасибо Господу, что чудесным образом мы не получили физического ущерба. Спасибо за слова поддержки», — написал Это’О в инстаграме.

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