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08:30 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ливерпуля» Александер-Арнольд пропустит больше трех недель из-за травмы

ТАСС, 10 ноября. Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд выбыл до декабря из-за повреждения, полученного в матче национального чемпионата против «Манчестер Сити». Об этом сообщает портал Goal.

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Источник: AP 2020

В воскресенье «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 1:1. Александер-Арнольд был заменен на 63-й минуте из-за травмы икроножной мышцы. Послематчевое обследование показало, что 22-летний защитник пропустит не менее трех недель.

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Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включил Александера-Арнольда в состав национальной команды на матчи Лиги наций с командами Бельгии и Исландии, а также товарищескую встречу с ирландцами.

Футболист является воспитанником «Ливерпуля», он выступает за команду с 2016 года. На его счету 145 матчей в составе ливерпульского клуба, в которых он забил восемь мячей и сделал 38 голевых передач. За национальную сборную Александер-Арнольд провел 12 встреч и отметился одним голом.

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