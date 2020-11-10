Футболист «Ливерпуля» Александер-Арнольд пропустит больше трех недель из-за травмы

В воскресенье «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 1:1. Александер-Арнольд был заменен на 63-й минуте из-за травмы икроножной мышцы. Послематчевое обследование показало, что 22-летний защитник пропустит не менее трех недель.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включил Александера-Арнольда в состав национальной команды на матчи Лиги наций с командами Бельгии и Исландии, а также товарищескую встречу с ирландцами.