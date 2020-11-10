Футболист «Ливерпуля» Александер-Арнольд пропустит больше трех недель из-за травмы
ТАСС, 10 ноября. Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Трент
ТАСС, 10 ноября. Защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Трент
В воскресенье «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 1:1.
Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включил
Футболист является воспитанником «Ливерпуля», он выступает за команду с 2016 года. На его счету 145 матчей в составе ливерпульского клуба, в которых он забил восемь мячей и сделал 38 голевых передач. За национальную сборную