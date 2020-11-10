«Я очень пожалел об этом». Гуральски — о предложении из Чемпионшипа, переходе в «Кайрат» и Шпилевском
Также о мечте играть в Англии и Германии.
Также о мечте играть в Англии и Германии.
Полузащитник «Кайрата» Яцек Гуральски в интервью Sportowefakty рассказал о предложении из Чемпионшипа (второй дивизион Англии) и переходе в алматинский клуб.
— Вы двигаетесь в интересном направлении. Болгария, Казахстан. Вы не мечтали о командах из высших лиг? Как так получилось?
— Просто предложений не было. Я мечтал об Англии, Германии. После ЧМ-2018 в России я получил очень хорошее предложение от «Дерби Каунти» из Чемпионшипа. Думаю, эта лига идеально подходит моему стилю. Но руководство «Лудогорца» не отпустило меня. Я очень пожалел об этом.
— Почему «Кайрат»?
— Президент «Лудогорца» согласился на трансфер. Своим видением меня убедил прежде всего тренер Алексей Шпилевский. Он абсолютно увлечен, любит футбол, целыми днями сидит в клубе. Он очень коммуникабельный парень, учился футболу у Юлиана Нагельсманна. У него большие знания, и он отлично нас ведет. Я также был мотивирован целью выиграть чемпионат.
— Вы ближе к Китаю или Киргизии, чем к Европе.
— В будущем я бы хотел посетить эти страны. У меня еще это не получилось
В текущем сезоне Гуральски провел 16 матчей в