Скавыш признан лучшим игроком, Ковальчук — лучшим тренером футбольного чемпионата Беларуси в октябре

В двух октябрьских матчах 30-летний нападающий борисовчан забил четыре мяча. После 28 туров нынешнего первенства Максим Скавыш возглавляет список лучших бомбардиров, забив 17 мячей. Среди тренеров лучшим в октябре стал наставник брестского «Динамо» Сергей Ковальчук. В октябре его подопечные одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.