Скавыш признан лучшим игроком, Ковальчук — лучшим тренером футбольного чемпионата Беларуси в октябре

В двух октябрьских матчах 30-летний нападающий борисовчан забил четыре мяча. После 28 туров нынешнего первенства Максим Скавыш возглавляет список лучших бомбардиров, забив 17 мячей. Среди тренеров лучшим в октябре стал наставник брестского «Динамо» Сергей Ковальчук. В октябре его подопечные одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.
Перед двумя заключительными турами 30-го чемпионата Беларуси положение команд таково: БАТЭ (Борисов) — 54 очка, «Шахтер» (Солигорск) — 53, «Неман» (Гродно) — 50, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 50, «Динамо» (Брест) — 48, «Динамо» (Минск) — 48, «Ислочь» (Минский район) — 44, «Рух» (Брест) — 41, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 38, «Минск» — 37, «Витебск» — 35, «Славия» (Мозырь) — 33, «Городея» — 30, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.
В следующем туре 22 ноября сыграют: БАТЭ — «Белшина», «Городея» — «Динамо» (Брест), «Смолевичи» — «Славия», «Неман» — «Слуцк», «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь», «Минск» — «Витебск», «Рух» — «Шахтер».