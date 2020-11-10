Легендарный вратарь-бомбардир Сени стал главным тренером «Фламенго»
Знаменитый бразильский вратарь, чемпион мира — 2002 Рожерио Сени стал главным тренером Фламенго.
Знаменитый бразильский вратарь, чемпион мира — 2002 Рожерио Сени стал главным тренером Фламенго.
Бразильский клуб объявил о подписании контракта с 47-летним специалистом. Срок соглашения рассчитан до декабря 2021 года.
Сени ради работы с «Фламенго» покинул пост главного тренера «Форталезы», которую он тренировал с 2017 по 2020 год с перерывом на работу в «Крузейро».
Сени, который провел всю карьеру в «Сан-Паулу», официально признан вратарем, забившим больше всех мячей в истории футбола (131).