Текущие события
Футбол. Первый дивизион
11.11
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
11.11
Краснодар-2
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
11.11
Велес
Алания
Футбол. Первый дивизион
11.11
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
11.11
Текстильщик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
11.11
Енисей
Томь
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
16:14 (мск), источник: Sport24

Легендарный вратарь-бомбардир Сени стал главным тренером «Фламенго»

Знаменитый бразильский вратарь, чемпион мира — 2002 Рожерио Сени стал главным тренером Фламенго.

Наверх

Бразильский клуб объявил о подписании контракта с 47-летним специалистом. Срок соглашения рассчитан до декабря 2021 года.

Сени ради работы с «Фламенго» покинул пост главного тренера «Форталезы», которую он тренировал с 2017 по 2020 год с перерывом на работу в «Крузейро».

Сени, который провел всю карьеру в «Сан-Паулу», официально признан вратарем, забившим больше всех мячей в истории футбола (131).

 Показавшая себя без трусиков Айза отреагировала на секс-скандал с Дзюбой
«Он виноват перед женой». Ведущая «Дома-2» - про интимное видео с Дзюбой
СМИ: Матч ЛЧ под угрозой срыва из-за штамма коронавируса
«Русские привыкли себя недооценивать». Правила жизни Овчинникова
Уникальный тренер настоящих чемпионов. Памяти Игоря Москвина
«Плющенко удачно купил Трусову». И кого ей благодарить за победу
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу
Штырков объяснил, почему не считает Хабиба величайшим бойцом
«Урал» высмеял падение футболиста «Спартака» в матче РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь