Легендарный вратарь-бомбардир Сени стал главным тренером «Фламенго»

Бразильский клуб объявил о подписании контракта с 47-летним специалистом. Срок соглашения рассчитан до декабря 2021 года.

Сени ради работы с «Фламенго» покинул пост главного тренера «Форталезы», которую он тренировал с 2017 по 2020 год с перерывом на работу в «Крузейро».