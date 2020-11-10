СМИ: прокуратура Италии изъяла 95 тестов на коронавирус футбольного клуба «Лацио»

Руководитель лаборатории Иво Пульчини в настоящий момент является подозреваемым в фальсификации медицинских документов. Прокуратура настаивает на том, чтобы результаты были перепроверены в лаборатории Moscati, также расположенной в Авеллино. Эта проверка станет третьей. Вторая проходила в Риме и показала, что отрицательные результаты тестов футболистов «Лацио» Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракошы оказались положительными.

3 ноября La Gazzetta dello Sport сообщила, что Итальянская федерация футбола (FIGC) открыла расследование в отношении «Лацио» в связи с участием Иммобиле, Лейвы и Стракоши в командной тренировке перед гостевым матчем Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом», который прошел 4 ноября.