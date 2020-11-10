Анчелотти: Роналду и Ибрагимович бессмертны

«Когда Ибра отправился играть в Америку, я подумал, что это прощание. Вместо этого он забивал во всех матчах. Теперь он вернулся в Италию и забивает каждое воскресенье.

Златан бессмертен, как и Криштиану Роналду. Продолжать играть легко, но они не просто играют, а постоянно забивают голы. Это непросто. Никогда такого не было, чтобы я посоветовал Криштиану прекратить играть, потому что он лучше остальных. Не нужно быть ученым, чтобы это понять, — цитирует Анчелотти football-italia.

Ибрагимович в этом сезоне провел 9 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав две результативные передачи. На счету Роналду 6 мячей и один «ассист» в 5 встречах.