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19:15 (мск), источник: Sport24

Goal составил рейтинг лучших футболистов мира в 2020 году. На 1-м месте — Левандовски

Авторитетный портал Goal опубликовал свой ежегодный ретинг 50 лучших футболистов мира. Он представляет из себя два списка из 25 позиций — мужской и женский.

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Источник: Reuters

В женском рейтинге Goal поставил на 1-е место Перниллу Хардер (Дания, «Челси"/экс-«Вольфсбург»), 2-е отдал Вивианне Мидеме (Нидерланды, «Арсенал»), а третье Люси Бронз (Англия, «Манчестер Сити"/экс-«Лион»).

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Лидером мужской версии рейтинга стал польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Полная версия мужского рейтинга выглядит так:

#25. Пауло Дибала (Аргентина, «Ювентус»);
#24. Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Дортмунд);
#23. Джордан Хендерсон (Англия, «Ливерпуль»);
#22. Бруно Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»);
#21. Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»);
#20. Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»);
#19. Чиро Иммобиле (Италия, «Лацио»);
#18. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
#17. Эрлинг Холанд (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд);
#16. Серж Гнабри (Германия, «Бавария»);
#15. Ромелу Лукаку (Бельгия, «Интер»);
#14. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»);
#13. Серхио Рамос (Испания, «Реал»);
#12. Тьяго Алькантара (Испания, «Ливерпуль"/экс-«Бавария»);
#11. Йозуа Киммих (Германия, «Бавария»);
#10. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»);
#9. Томас Мюллер (Германия, «Бавария»);
#8. Карим Бензема (Франция, «Реал»);
#7. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»);
#6. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
#5. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»);
#4. Неймар (Бразилия, «ПСЖ»);
#3. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»);
#2. Кевин Де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
#1. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»).

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