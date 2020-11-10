Goal составил рейтинг лучших футболистов мира в 2020 году. На 1-м месте — Левандовски

Goal составил рейтинг лучших футболистов мира в 2020 году. На 1-м месте — Левандовски

Авторитетный портал Goal опубликовал свой ежегодный ретинг 50 лучших футболистов мира. Он представляет из себя два списка из 25 позиций — мужской и женский.