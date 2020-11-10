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19:38 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Монако» Головин приступит к тренировкам после 20 ноября

ТАСС, 10 ноября. Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин начнет тренироваться с командой после 20 ноября. Об этом журналистам сообщил врач сборной России Эдуард Безуглов.

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Источник: AP 2020

Головин в конце августа получил травму подколенного сухожилия в матче чемпионата Франции с «Метцем».

«По Головину устойчивая динамика восстановления. Планируется, что после 20 ноября он приступит к тренировкам», — сказал Безуглов.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В предыдущем сезоне чемпионата Франции, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, полузащитник принял участие в 25 матчах, забив три мяча и отдав четыре результативные передачи. В игре первого тура сезона-2020/21 против «Реймса» (2:2) россиянин отметился голевым пасом. За сборную России Головин сыграл 33 матча, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Безуглов рассказал про состояние здоровья ряда футболистов, вызванных на сбор национальной команды, но не сумевших присоединиться к сборной из-за повреждений.

«[Антон] Шунин, который был изолирован после сомнительного теста, после отрицательных тестов приступит к тренировкам. У [Игоря] Смольникова относительно небольшое повреждение мышцы бедра, и я уверен, что тренерский штаб “Краснодара” после окончания сбора даст ему возможность работать в общей группе. У Марио [Фернандеса] похожая травма, и, на наш взгляд, после окончания сбора он также приступит к тренировкам», — отметил врач сборной России.

«[Дмитрий] Баринов показал пример профессионализма, самоотверженности. Он, как говорится, пашет и мы ожидаем, что он в декабре начнет работать на поле. Загадывать тяжело, но пока все хорошо», — добавил Безуглов.

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