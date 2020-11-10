Чемпион мира по футболу Бартез начал тренерскую карьеру

Бартез будет работать во всех командах системы, чтобы обогатить клуб опытом и техникой. «Моя страсть подтолкнула меня к тому, чтобы стать консультантом. Я хочу поделиться своим видением работы вратаря в целом в сотрудничестве с техническим персоналом, тренерами и учебным центром», — сказал Бартез.