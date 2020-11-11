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09:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куман поддержал нападающего «Барселоны» Гризманна

Главный тренер «Барселоны» признался, что нападающему команды Антуану Гризманну необходима поддержка.

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Источник: AFP 2020

Француз в этом сезоне забил всего один мяч.

— Антуан работает хорошо, хотя сам недавно сказал, что его производительность должна улучшиться, — цитирует Sport.es Кумана. — Игрокам нужно пережить моменты сомнений, и мы можем помочь ему получить от себя самого лучшего, но, в конце концов, все в руках самого игрока.

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