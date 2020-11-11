Куман поддержал нападающего «Барселоны» Гризманна

— Антуан работает хорошо, хотя сам недавно сказал, что его производительность должна улучшиться, — цитирует Sport.es Кумана. — Игрокам нужно пережить моменты сомнений, и мы можем помочь ему получить от себя самого лучшего, но, в конце концов, все в руках самого игрока.