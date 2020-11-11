«Атлетик» ищет нового главного тренера. Среди кандидатов — Почеттино и Вальверде
«Атлетик» из Бильбао рассматривает нескольких кандидатов на пост главного тренера. В
«Атлетик» из Бильбао рассматривает нескольких кандидатов на пост главного тренера. В
По данным источника, Почеттино — самый маловероятный вариант из этой тройки, поскольку у него будет несколько предложений от
Напомним, что Вальверде уже возглавлял «Атлетик» в 2003—2005 и в 2013—2017 годах. В мае 2017 года был назначен главным тренером «Барселоны», откуда его уволили в январе 2020-го, и с тех пор специалист остается безработным. Почеттино расторг контракт с «Тоттенхэмом» в ноябре 2019 года и уже год остается без клуба. Что касается Марселино, то последним местом его работы была «Валенсия», откуда специалиста уволили в сентябре 2019 года