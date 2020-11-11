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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» может предложить «ПСЖ» обмен Криштиану Роналду на Неймара в следующем году

Итальянский инсайдер Танкреди Палмьери в своей колонке на Tuttomercatoweb сообщает о возможном расставании туринского «Ювентуса» с 35-летним португальским нападающим Криштиану Роналду в 2021 году.

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14
фотографий

Поводом к этому стало желание клуба отбить часть затрат на приобретение Роналду, контракт которого действует до 2022 года, так как в связи с пандемией коронавируса, возможным перезаключением контракта с Пауло Дибалой и рассрочкой платежей по Деяну Кулушевски и Федерико Кьезе у «Ювентуса» просто не останется финансовых возможностей для заключения нового соглашения с Криштиану.

Единственный способ вернуть часть инвестиций — это расстаться с игроком уже в 2021 году. При этом выбор клубов, которым можно предложить звёздного игрока, весьма ограничен. Речь прежде всего идёт о «Пари Сен-Жермен», поскольку у Неймара также истекает срок контракта в 2022 году.

Предполагается, что «Ювентус» рассчитывает обменять в 2021 году Роналду на Неймара.

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