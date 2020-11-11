Фильм про Златана Ибрагимовича выйдет в 2021 году

Как сообщает Football Italia, художественный фильм под названием «Я — Златан» о детстве и начале карьеры шведа планируют показать осенью.

Съемки начались в октябре. Роль Ибрагимовича исполнят два актера, один из которых сыграет нападающего в возрасте 11−13 лет, а второй — в возрасте 17−23 лет.