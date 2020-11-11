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10:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Абел Брага возглавил футбольный клуб «Интернасьонал»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бразильский специалист Абел Брага возглавил футбольный клуб «Интернасьонал», сообщается на сайте команды из Порту-Алегре.

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Контракт с 68-летним тренером подписан до конца февраля 2021 года. Ранее Брага уже тренировал «Интернасьонал» — последний раз это было в 2014 году.

Последним местом работы Браги до назначения в «Интернасьонал» был клуб «Васко да Гама», который специалист покинул в марте 2020 года.

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