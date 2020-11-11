Абел Брага возглавил футбольный клуб «Интернасьонал»
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бразильский специалист Абел Брага возглавил футбольный клуб «Интернасьонал», сообщается на сайте команды из
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бразильский специалист Абел Брага возглавил футбольный клуб «Интернасьонал», сообщается на сайте команды из
Контракт с 68-летним тренером подписан до конца февраля 2021 года. Ранее Брага уже тренировал «Интернасьонал» — последний раз это было в 2014 году.
Последним местом работы Браги до назначения в «Интернасьонал» был клуб «Васко да Гама», который специалист покинул в марте 2020 года.