У «Барселоны» нет денег на зимние трансферы

Напомним, 9 ноября нападающий каталонцев Ансу Фати успешно перенес операцию в связи с надрывом мениска в левом колене. Теперь 18-летний футболист пропустит около 4 месяцев, однако сине-гранатовые не могут позволить себе выйти на трансферный рынок зимой, чтобы приобрести ему замену.