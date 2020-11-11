У «Барселоны» нет денег на зимние трансферы
Каталонская Барселона в январе не сможет подписывать игроков, если предварительно не продаст
Каталонская Барселона в январе не сможет подписывать игроков, если предварительно не продаст
Напомним, 9 ноября нападающий каталонцев Ансу Фати успешно перенес операцию в связи с надрывом мениска в левом колене. Теперь 18-летний футболист пропустит около 4 месяцев, однако
Помимо нападающего, «Барсе» нужен центральный защитник. Однако сперва клубу придется совершить крупную продажу, чтобы заработать денег на покупки. Именно по причине нехватки финансов каталонцы не смогли подписать нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, вопрос о переходе которого в сентябре казался почти решенным.