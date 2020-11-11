В руководстве АПЛ исключили возвращение правила 5 замен. На нем настаивают Клопп и Гвардиола

Ранее сообщалось, что все больше тренеров становятся недовольными тем, что они могут сделать только три замены в текущем сезоне, а Клопп и Гвардиола остаются лидерами этой позиции.

«Есть мнение, что возможность 5 замен меняет соревновательный баланс матча. Уже было два голосования по этому вопросу, и на обоих были поддержаны три замены, то есть, возвращение к исторической модели. Не думаю, что что-то изменится в дальнейшем.

Мы можем понять, почему это вызывает споры. Особенно если вы, как Юрген и Хосеп, выступаете в Европе, — цитирует Мастерса Goal.

Напомним, Ассоциация профессиональных футболистов заявляет, что будет поддерживать повторное голосование по правилу пяти замен, написав в августе письмо в Премьер-лигу, в котором выражается обеспокоенность по поводу благополучия игроков в связи с сокращением перерыва между сезонами.