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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Обещаю, буду много работать». Вагнер Лав — о «золоте» КПЛ, новых целях и пролонгации контракта с «Кайратом»

Бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал продление контракта с «желто-черными», цвета которых защищает с лета.

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«Я счастлив, что удалось продлить трудовое соглашение с «Кайратом». Очень рад, что мы завоевали титул. Благодарен всем работникам клуба, тренерскому штабу и игрокам за ту помощь, которую они оказывали на протяжении всех этих дней, как я приехал сюда. Желаю всем нам счастья и всего хорошего в следующем сезоне. Обещаю, что я буду много работать. Хочу добиться новых целей в следующем году в составе «Кайрата», — приводит слова форварда пресс-служба клуба.

«Кайрат» объявил о пролонгации контракта с легионером 6 ноября.

Лав перешел в состав «желто-черных» летом этого года и стал одним из главных героев клуба на пути к долгожданному чемпионству. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.

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