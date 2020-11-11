«Обещаю, буду много работать». Вагнер Лав — о «золоте» КПЛ, новых целях и пролонгации контракта с «Кайратом»
Бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал продление контракта с «желто-черными», цвета которых защищает с лета.
Бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав прокомментировал продление контракта с «желто-черными», цвета которых защищает с лета.
«Я счастлив, что удалось продлить трудовое соглашение с «Кайратом». Очень рад, что мы завоевали титул. Благодарен всем работникам клуба, тренерскому штабу и игрокам за ту помощь, которую они оказывали на протяжении всех этих дней, как я приехал сюда. Желаю всем нам счастья и всего хорошего в следующем сезоне. Обещаю, что я буду много работать. Хочу добиться новых целей в следующем году в составе «Кайрата», — приводит слова форварда
«Кайрат» объявил о пролонгации контракта с легионером 6 ноября.
Лав перешел в состав «желто-черных» летом этого года и стал одним из главных героев клуба на пути к долгожданному чемпионству. В 13 матчах чемпионата Казахстана он забил семь голов и отдал пять ассистов.