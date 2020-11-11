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12:12 (мск), источник: Sport24

Ал. Миранчук: Моя адаптация в «Аталанте» подходит к концу. Начинаю понимать требования тренера

Полузащитник Аталанты и сборной России Алексей Миранчук рассказал, как проходит его адаптация в Бергамо.

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«Могу сказать только, что чувствую себя комфортно, думаю, адаптация подходит к концу. Общаюсь уже со всеми ребятами, начинаю понимать требования тренера. Все в порядке. Город небольшой, я сосредоточен только на работе. Нет чего-то такого, что отвлекало.

В плане быта знаю, как тяжело многим ребятам искать квартиры. Мне повезло, сразу приехали и нашли хороший вариант по жилью. Машина довозила меня из дома на базу и обратно, хватило два-три раза, чтобы понять, как ездить самому. Единственное, к чему реально тяжело привыкнуть, это к их ритму. Они никуда не торопятся, мне нужно было набраться терпения, в Москве все было по-другому.

В Италии — люди возрастные, видимо, все уже успели. Иногда внутри кипело, когда мог на светофоре долго стоять, поворачивать не туда. А в плане тренировок и работы сразу бросилось в глаза, что интенсивность стала выше, к этому надо было привыкать, осваиваться. Но это нормально.

Еще узнал сейчас, что немало людей поддерживают и переживают за меня. Даже не знал, что их так много! Разные комментарии, разные слова, но в целом увидел от людей хорошую поддержку. Мне нужно много работать, чтобы и дальше оправдывать их отношение ко мне.

Помогают ли голы? Вы знаете, да. Мы все понимаем, что футбол — это статистика, поэтому, конечно. Мне дают пока не так много времени на поле, и если я за это время отличаюсь, это дает какую-то уверенность, силу. Без голов нет побед, уверенности в себе, голы помогают. Я рад, что так происходит, — приводит слова Миранчука пресс-служба РФС.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» два матча и забил два гола. В обеих встречах он выходил на замену.

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