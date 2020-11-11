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15:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новая сказка «Лестера». «Лисы» снова замахнулись на титул?

Разбираемся в феномене команды Брендана Роджерса, которая лидирует в чемпионате Англии.

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Источник: Reuters

Чудо Раньери

Четыре с половиной года назад в Англии случилось чудо. Никак иначе чемпионство «Лестера» охарактеризовать нельзя: казалось, что при нынешнем расслоении на бедных и богатых подобные истории невозможны. И пусть в АПЛ с ее гигантским телевизионным контрактом по-настоящему бедных нет, возможности «лис» не выдерживают сравнения с любым клубом «большой шестерки». Помнится, Клаудио Раньери, назначенный на свой пост перед началом чемпионского сезона, долго уверял, что его главная задача — не вылететь, а в итоге взлетел так высоко, как никогда в своей карьере.

«То, что случилось в прошлом сезоне — что-то удивительное и потрясающее, — говорил признанный ФИФА лучшим тренером 2016 года Раньери. — Футбольный бог решил, что “Лестер” должен победить».

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Правда, уже в следующем сезоне «лисы» скатились в середину таблицы, Раньери уволили, и, казалось, даже намека на подобные истории мы больше никогда не увидим. Особенно на фоне невероятных «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Юрген Клопп и Хосеп Гвардьола вывели свои команды на практически эталонный уровень и превратили сражение за титул в междусобойчик, но сейчас «горожане» зависли в середине таблицы, а красные, хоть и совсем рядом, все равно позади захватившего лидерство «Лестера». И пусть сыграно всего восемь туров, изучение нового взлета «лис» заслуживает внимания.

Изменившаяся реальность

Начнем с того, что сейчас — идеальное время для новых и неожиданных героев. Таких, как выигравшая Roland Garros 19-летняя Ига Свентек. Теннисистка без единого на тот момент выигранного турнира WTA, которая даже не входила в топ-50 мирового рейтинга, не отдала ни одного сета соперницам, включая первую ракетку мира Симону Халеп, и в финале уничтожила чемпионку Australian Open Софию Кенин. И пусть футбол не теннис, а длинный сезон не сравнить с двухнедельным турниром, это не отменяет главного: новой реальности после коронавирусного локдауна в мировом спорте.

Трехмесячный карантин. Потом доигровка прошлого сезона в спринтерском ритме. Теперь — безумный даже по английским меркам календарь, где еврокубки играются без привычных пауз циклами по три недели, а сборные проводят по три матча за восемь дней. Соответственно, топ-клубы испытывают колоссальные нагрузки, которые в случае с АПЛ повышенные в связи с отказом от пяти замен. О проблеме кричат Гвардьола и Клопп, которые регулярно теряют из-за травм своих лидеров.

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Все вместе это дает неожиданный эффект. Привычные фавориты оступаются, и на оставленные ими позиции поднимаются новые герои. Кто-то, как бодро стартовавший «Эвертон», не выдерживает заданного темпа. Другие, вроде «Астон Виллы» и «Саутгемптона», постепенно поднимаются все выше и выше, почувствовав вкус крови. «Лестер» же — это команда, которая выжимает из ситуации максимум и выглядит самой подготовленной к конкуренции с грандами. И периодически бьет их, как в случае с униженным на его поле «Манчестер Сити» (5:2).

Возвращение за мечтой

Чемпионский «Лестер» — творение Раньери. Нынешний взлет — плод трудов Брендана Роджерса. Для кого-то этот 47-летний специалист долго оставался человеком, который упустил с «Ливерпулем» уже лежавшее в кармане чемпионство. Хотя в обернувшемся кошмаром матче с «Челси» все решило падение Джеррарда, и тренер никак не мог на это повлиять. Но, образно говоря, тогда споткнулся и сам Роджерс.

Чтобы снова обрести себя, ему пришлось отправиться в Шотландию и сделать доминировавший «Селтик» еще сильнее. Это только кажется, что «кельты» могут быть лучшими с любым тренером, однако сейчас «Селтик» смотрит в спину «Рейнджерс», а бывший наставник зелено-белых показывает, ради чего он вопреки мнению родных сорвался из Глазго в клуб-середняк английского чемпионата. Приняв «лис» по ходу турнира-2018/19, Роджерс финишировал девятым, и уже в прошлом сезоне команда стала выходить на принципиально другой уровень.

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Если его предшественника Клода Пюэля и жонглирование сложными схемами футболисты понимали не до конца, то новый тренер нашел к игрокам подход. Роджерс тоже помешан на тактике, однако он умеет доносить свои мысли. Один из важнейших ходов Брендана в «Лестере» — изменение тактической схемы. «Лисы» теперь обходятся одним классическим опорником, а наличие в тройке центральных хавбеков двух нацеленных на атаку исполнителей позволило одним выстрелом убить двух зайцев. Во-первых, заметно улучшить позиционное нападение. Во-вторых, дать возможность не молодеющему Варди не расходовать энергию попусту, уходя за мячом на фланги или в глубину поля. Джейми сосредоточен на воротах соперника, что позволило ему в 33 года стать самым возрастным лучшим снайпером АПЛ.

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Обойма под Лигу чемпионов

Команда
Лестер

Ничего подобного не случилось бы, если бы команда не приняла идеи Роджерса, который поменял психологию своих подопечных. Когда «Лестер» в прошлом сезоне громил «Саутгемптон» на его поле, тренер, несмотря на пять забитых к перерыву мячей, потребовал играть так, словно счет 0:0, и это вылилось в рекордные 9:0. Что касается Варди, то тренер расположил его к себе с первого дня работы не только благодаря постоянным комплиментам, но и личному общению, которое помогло изменить стиль ветерана. Потому резко повысился КПД снайпера, которого в игре с «Арсеналом» (1:0) использовали в роли джокера, и Джейми принес команде первую за 47 лет гостевую победу над «канонирами».

Между тем, Варди и Эванс — единственные ветераны из тех, кого можно назвать ключевыми исполнителями «Лестера». Роджерс существенно снизил средний возраст команды, где и так хватало молодых игроков. При нем заиграли Джастин и Чаглар Сеюнджю, а Чаудури снял головную боль в опорной зоне, когда вне игры остались Ндиди и Менди. Сейчас на слуху 19-летний Фофана, и ввод в состав молодых — заслуга тренера. При этом у Роджерса есть поддержка клуба, который научился сохранять лидеров.

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Чемпионский «Лестер» постепенно лишился важных фигур — Канте, Махреза, Дринкуотера. После прошлого сезона ушел только Чилуэлл, но ему оперативно нашли замену в лице игравшего в «Аталанте» на разных флангах Кастаня, а также продлили контракт с находившемся на прицеле ряда клубов Мэддисоном и приобрели Дженгиза Юндера. На многих позициях Роджерс может ротировать состав, не теряя качество. Прат, Тилеманс, Айосе Перес, Барнс, выстреливающий в Лиге Европы Ихеаначо.

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«Нашему тренеру придется выпить много парацетамола, чтобы избавиться от головной боли при выборе стартового состава», — пошутил после одной из победных игр Мэддисон. И хотя у топ-клубов и тут имеется преимущество, в новой реальности «Лестер» способен выстрелить по-настоящему. Говорить о титуле, конечно, преждевременно, но, еще прошлый сезон показал: «лисы» могут оставить кого-то из грандов без пропуска в Лигу чемпионов. Летом место в четверке ускользнуло от Роджерса в заключительном туре, и это тоже мотивация для команды, которая один раз уже заставила поверить в футбольные чудеса.

Бомбардиры: Калверт-Льюин (Эвертон), Салах (Ливерпуль), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Варди (Лестер) — 8.

21 ноября. Ньюкасл — Челси, Астон Вилла — Брайтон, Бернли — Кристал Пэлас, Фулхэм — Эвертон, Ливерпуль — Лестер, Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич, Вулверхэмптон — Саутгемптон, Тоттенхэм — Манчестер Сити.
22 ноября. Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм, Лидс — Арсенал.

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