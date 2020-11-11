Новая сказка «Лестера». «Лисы» снова замахнулись на титул?
Разбираемся в феномене команды Брендана Роджерса, которая лидирует в чемпионате Англии.
Разбираемся в феномене команды Брендана Роджерса, которая лидирует в чемпионате Англии.
Четыре с половиной года назад в Англии случилось чудо. Никак иначе чемпионство «Лестера» охарактеризовать нельзя: казалось, что при нынешнем расслоении на бедных и богатых подобные истории невозможны. И пусть в АПЛ с ее гигантским телевизионным контрактом
«То, что случилось в прошлом сезоне —
Правда, уже в следующем сезоне «лисы» скатились в середину таблицы, Раньери уволили, и, казалось, даже намека на подобные истории мы больше никогда не увидим. Особенно на фоне невероятных «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Юрген Клопп и Хосеп Гвардьола вывели свои команды на практически эталонный уровень и превратили сражение за титул в междусобойчик, но сейчас «горожане» зависли в середине таблицы, а красные, хоть и совсем рядом, все равно позади захватившего лидерство «Лестера». И пусть сыграно всего восемь туров, изучение нового взлета «лис» заслуживает внимания.
Начнем с того, что сейчас — идеальное время для новых и неожиданных героев. Таких, как выигравшая Roland Garros 19-летняя Ига Свентек. Теннисистка без единого на тот момент выигранного турнира WTA, которая даже не входила в топ-50 мирового рейтинга, не отдала ни одного сета соперницам, включая первую ракетку мира Симону Халеп, и в финале уничтожила чемпионку Australian Open Софию Кенин. И пусть футбол не теннис, а длинный сезон не сравнить с двухнедельным турниром, это не отменяет главного: новой реальности после коронавирусного локдауна в мировом спорте.
Трехмесячный карантин. Потом доигровка прошлого сезона в спринтерском ритме. Теперь — безумный даже по английским меркам календарь, где еврокубки играются без привычных пауз циклами по три недели, а сборные проводят по три матча за восемь дней. Соответственно,
Все вместе это дает неожиданный эффект. Привычные фавориты оступаются, и на оставленные ими позиции поднимаются новые герои.
Чемпионский «Лестер» — творение Раньери. Нынешний взлет — плод трудов Брендана Роджерса. Для
Чтобы снова обрести себя, ему пришлось отправиться в Шотландию и сделать доминировавший «Селтик» еще сильнее. Это только кажется, что «кельты» могут быть лучшими с любым тренером, однако сейчас «Селтик» смотрит в спину «Рейнджерс», а бывший наставник
Если его предшественника Клода Пюэля и жонглирование сложными схемами футболисты понимали не до конца, то новый тренер нашел к игрокам подход. Роджерс тоже помешан на тактике, однако он умеет доносить свои мысли. Один из важнейших ходов Брендана в «Лестере» — изменение тактической схемы. «Лисы» теперь обходятся одним классическим опорником, а наличие в тройке центральных хавбеков двух нацеленных на атаку исполнителей позволило одним выстрелом убить двух зайцев.
Ничего подобного не случилось бы, если бы команда не приняла идеи Роджерса, который поменял психологию своих подопечных. Когда «Лестер» в прошлом сезоне громил «Саутгемптон» на его поле, тренер, несмотря на пять забитых к перерыву мячей, потребовал играть так, словно счет 0:0, и это вылилось в рекордные 9:0. Что касается Варди, то тренер расположил его к себе с первого дня работы не только благодаря постоянным комплиментам, но и личному общению, которое помогло изменить стиль ветерана. Потому резко повысился КПД снайпера, которого в игре с «Арсеналом» (1:0) использовали в роли джокера, и Джейми принес команде первую за 47 лет гостевую победу над «канонирами».
Между тем, Варди и Эванс — единственные ветераны из тех, кого можно назвать ключевыми исполнителями «Лестера». Роджерс существенно снизил средний возраст команды, где и так хватало молодых игроков. При нем заиграли Джастин и Чаглар Сеюнджю, а Чаудури снял головную боль в опорной зоне, когда вне игры остались Ндиди и Менди. Сейчас на слуху 19-летний Фофана, и ввод в состав молодых — заслуга тренера. При этом у Роджерса есть поддержка клуба, который научился сохранять лидеров.
Чемпионский «Лестер» постепенно лишился важных фигур — Канте, Махреза, Дринкуотера. После прошлого сезона ушел только Чилуэлл, но ему оперативно нашли замену в лице игравшего в «Аталанте» на разных флангах Кастаня, а также продлили контракт с находившемся на прицеле ряда клубов Мэддисоном и приобрели Дженгиза Юндера. На многих позициях Роджерс может ротировать состав, не теряя качество. Прат, Тилеманс, Айосе Перес, Барнс, выстреливающий в Лиге Европы Ихеаначо.
«Нашему тренеру придется выпить много парацетамола, чтобы избавиться от головной боли при выборе стартового состава», — пошутил после одной из победных игр Мэддисон. И хотя у
Бомбардиры:
21 ноября. Ньюкасл — Челси, Астон Вилла — Брайтон, Бернли — Кристал Пэлас, Фулхэм — Эвертон, Ливерпуль — Лестер, Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич, Вулверхэмптон — Саутгемптон, Тоттенхэм — Манчестер Сити.
22 ноября. Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм, Лидс — Арсенал.