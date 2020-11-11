«У “Астаны” был сильнейший состав за все годы». Шпилевский — о чемпионстве «Кайрата», роли Вагнера и предложении из РПЛ

— Признайтесь честно, это сбавила «Астана, которая взяла шесть предыдущих чемпионских титулов?

— Я бы так не сказал. Напротив, футболисты этого клуба признавались, что у них сильнейший состав за все годы. Добавились игроки сборных Кипра и Белоруссии — Сотириу и Эбонг. Но мы уже в прошлом сезоне отстали лишь на одно очко, а в этом еще улучшили наш футбол, так что золото обеспечили досрочно — за три тура до конца.

— Вагнер Лав сильно помог?

— Конечно. Это форвард высочайшего уровня, с которым одно удовольствие работать.

— У многих возникали сомнения, что сорвавшийся в последний момент уже согласованный контракт с ЦСКА демотивирует бразильца.

— Ничего подобного не происходило. Вагнер действительно приехал не в лучшей форме, но не из-за ЦСКА, а поскольку из-за карантина в Бразилии оставался долгое время без тренировок. Первый месяц нападающему пришлось сложно, но он не подавал виду, а трудился по полной программе, подавая пример одноклубникам. Очень рад, что Вагнер заключил новое соглашение с «Кайратом».

— До казахстанского клуба вы работали в брестском «Динамо», однако всего несколько недель. Что пошло не так?

— Президент «Динамо» был фанатом Валерия Лобановского, хотел видеть в своей команде тот футбол. А я четко понимал, что с имеющимся набором возрастных исполнителей мы не сможем получить такую игру. Надо обновлять состав. Человеку, который не слишком глубоко погружен в футбол, это непросто понять. Он помнит Артема Милевского талантливым 18−19-летним парнем, а в Бресте ему уже было 34−35. Если я от ветерана начинаю требовать прессинг, то понятно, что начнутся конфликты. Менталитет зрелых игроков поменять очень сложно, у них сложились свои взгляды, перестроить их на современный лад проблематично. И это касалось не только тактики, но и дисциплины, правильной подготовки к тренировкам. Переубедить ряд футболистов оказалось нелегко, поэтому решили, что лучше расстаться.

— Какие выводы сделали из той истории?

— Я тщательно анализировал произошедшее. Считаю, в команде делал все правильно. Знал, что будет давление прессы, люди не поймут моего отношения к лидерам. Но если бы этого не сделал, дал слабину, то потерял бы уважение в коллективе. И молодые футболисты поняли бы, что тренер здесь — никто. Лидеры должны быть примером как на поле, так и за его пределами.

В «Кайрате» работаю со звездой уровня повыше, чем Милевский, Вагнер Лав выступал за сборную Бразилии. Человек в 36 лет профессионально относится к своему организму, выкладывается на тренировках и в матчах, внимательно слушает тренера.

Так что если и сделал какой-то вывод, то такой: идя в клуб, нужно четко представлять, с кем предстоит работать, сможешь ли ты с имеющимся составом поставить тот футбол, который ты представляешь сам и который хочет видеть руководитель. Многие мечтают играть в позиционный, как «Барселона» или «МанСити», но набор людей этого не предполагает. А ты вынужден требовать то, что человек не умеет, загоняя его в стрессовую ситуацию. Естественно, все это надо обговаривать заранее.

В «Кайрате», скажем, тоже поначалу было определенное сопротивление нашим идеям, потребовалось время, чтобы их принять. Но уже к концу первого сезона ситуация заметно улучшилась.

А потом сели с президентом, обсудили дальнейшие шаги, договорились, кого надо менять, с кем идти дальше, а кого добавить. И уже с начала нового чемпионата выступали единым целым, сплоченным коллективом. Постарались, чтобы все выучили русский язык, наладили коммуникацию. Чтобы даже в ресторане не было постоянных соседей за столом, а ребята менялись. И нам работалось очень легко, футболисты с желанием учились чему-то новому.

— Правда ли, что могли сейчас быть главным тренером «Динамо», но не в Бресте, а в Москве?

— Интересно, что с нынешним спортивным директором бело-голубых Желько Бувачем очень хотел встретиться и обсудить его видение футбола еще в тот момент, когда он только расстался с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле». Однако не удалось — Желько не было в Германии, уехал на родину. А увиделись нынешней зимой на сборах в Турции, когда Бувач получил пост в «Динамо» — «Кайрат» как раз проводил товарищеский матч с московским клубом. Перед игрой поговорили немного, а уже осенью раздался звонок от уважаемого специалиста с предложением обсудить возможность возглавить «Динамо». Очень приятно такое внимание к моей персоне и лестные оценки со стороны человека с огромным опытом, которого называли мозгом в штабе одного из лучших тренеров в мире Клоппа.

— Почему не срослось?

— У меня оставалось несколько туров, чтобы написать историю с «Кайратом». Было бы неправильно в такой момент срываться с места по отношению к болельщикам, к команде и к руководителям, которые мне доверяют. Поэтому вполне логичен выбор в пользу Сандро Шварца, который был сразу готов принять команду. И которого к тому же Бувач тренировал в «Майнце» и отлично знает.

Я достиг успеха в «Кайрате», желаю, конечно, достичь его и Шварцу в «Динамо». При этом футбольная жизнь непредсказуема, никто не знает, что случится завтра. Мы продолжаем общаться с Бувачем. Не скрываю, что в дальнейшем хотел бы сделать шаг вперед — работать в России или еще где-то в Европе.

Напомним, Шпилевский возглавил «Кайрат» в ноябре 2018-го в возрасте 30 лет и тогда стал самым молодым специалистом, который возглавлял команду высшего дивизиона чемпионата Казахстана по футболу.