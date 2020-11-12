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09:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» выступила с заявлением об итогах переговоров с игроками о снижении зарплаты

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала официальную информацию о проведённых переговорах с группой игроков о возможности сокращения их заработной платы в связи с тяжёлым финансовым положением клуба.

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Источник: Reuters
Команда
Барселона

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала официальную информацию о проведённых переговорах с группой игроков о возможности сокращения их заработной платы в связи с тяжёлым финансовым положением клуба.

«11 ноября, после нескольких дней напряжённых встреч и исчерпывающих переговоров, стороны завершили период консультаций, так и не достигнув соглашения.

Руководство было вынуждено прибегнуть к таким мерам в целях урегулирования серьёзной финансовой проблемы, вызванной пандемией коронавируса, которая приведёт к сокращению доходов клуба более чем на € 300 млн в сезоне-2020/2021, что вынуждает скорректировать зарплату на € 191 млн.

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Учитывая, что переговорный процесс выявил искреннюю и твёрдую волю к пониманию проблем клуба со стороны игроков, стороны договорились предоставить друг другу время до 23 ноября, чтобы обдумать и решить, могут ли всё ещё быть приняты предложения, которые обсуждались за столом, — говорится в опубликованном пресс-релизе каталонского клуба.

Ранее исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс сообщал, что у всех игроков, включая Лионеля Месси, есть желание пойти клубу навстречу в решении этого вопроса.

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