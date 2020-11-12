«Барселона» выступила с заявлением об итогах переговоров с игроками о снижении зарплаты

Команда Барселона

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала официальную информацию о проведённых переговорах с группой игроков о возможности сокращения их заработной платы в связи с тяжёлым финансовым положением клуба.

«11 ноября, после нескольких дней напряжённых встреч и исчерпывающих переговоров, стороны завершили период консультаций, так и не достигнув соглашения.

Руководство было вынуждено прибегнуть к таким мерам в целях урегулирования серьёзной финансовой проблемы, вызванной пандемией коронавируса, которая приведёт к сокращению доходов клуба более чем на € 300 млн в сезоне-2020/2021, что вынуждает скорректировать зарплату на € 191 млн.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7a389ef283a26897d64" data-vnd="f7a389ef283a26897d64" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7a389ef283a26897d64" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Учитывая, что переговорный процесс выявил искреннюю и твёрдую волю к пониманию проблем клуба со стороны игроков, стороны договорились предоставить друг другу время до 23 ноября, чтобы обдумать и решить, могут ли всё ещё быть приняты предложения, которые обсуждались за столом, — говорится в опубликованном пресс-релизе каталонского клуба.