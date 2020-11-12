«Барселона» выступила с заявлением об итогах переговоров с игроками о снижении зарплаты

«11 ноября, после нескольких дней напряжённых встреч и исчерпывающих переговоров, стороны завершили период консультаций, так и не достигнув соглашения.
Руководство было вынуждено прибегнуть к таким мерам в целях урегулирования серьёзной финансовой проблемы, вызванной пандемией коронавируса, которая приведёт к сокращению доходов клуба более чем на € 300 млн в сезоне-2020/2021, что вынуждает скорректировать зарплату на € 191 млн.
Учитывая, что переговорный процесс выявил искреннюю и твёрдую волю к пониманию проблем клуба со стороны игроков, стороны договорились предоставить друг другу время до 23 ноября, чтобы обдумать и решить, могут ли всё ещё быть приняты предложения, которые обсуждались за столом, — говорится в опубликованном
Ранее исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс сообщал, что у всех игроков, включая Лионеля Месси, есть желание пойти клубу навстречу в решении этого вопроса.