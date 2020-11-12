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09:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Диего Марадона выписан из больницы

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона выписан из больницы, где он восстанавливался после операции на головном мозге, сообщает АП.

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Источник: AP 2020

Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был доставлен в одну из больниц Ла-Платы на прошлой неделе для прохождения медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию. Из Ла-Платы он был переведен в одну из больниц Буэнос-Айреса, где прошел курс реабилитации.

Как отмечается, дальнейшее лечение Марадона будет проходить в частном доме, где за ним будут приглядывать члены семьи и врачи.

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