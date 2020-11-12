Диего Марадона выписан из больницы

Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был доставлен в одну из больниц Ла-Платы на прошлой неделе для прохождения медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию. Из Ла-Платы он был переведен в одну из больниц Буэнос-Айреса, где прошел курс реабилитации.