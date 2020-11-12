Диего Марадона выписан из больницы
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона выписан из больницы, где он восстанавливался после операции на головном мозге, сообщает АП.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона выписан из больницы, где он восстанавливался после операции на головном мозге, сообщает АП.
Марадона, которому 30 октября исполнилось 60 лет, был доставлен в одну из больниц
Как отмечается, дальнейшее лечение Марадона будет проходить в частном доме, где за ним будут приглядывать члены семьи и врачи.