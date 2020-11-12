Отец Месси опроверг слухи о переговорах с «ПСЖ»: «Хватит сочинять фейковые новости»
Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался относительно слухов о переговорах с «ПСЖ».
Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался относительно слухов о переговорах с «ПСЖ».
Накануне в СМИ появилась информация, что французский клуб договорился с отцом 33-летнего аргентинца о проведении переговоров в январе, за полгода до истечения контракта Месси с «Барселоной».
«Хватит сочинять!» — написал Хорхе в сторис инстаграма, сопроводил публикацию хештегом #fakenews.
Напомним, Месси собирался уйти из «Барселоны» минувшим летом в качестве свободного агента, опираясь на соответствующий пункт в контракте, но руководство каталонцев заявило, что срок действия данной опции уже истек, и не отпустило игрока, требуя за него, как и прежде, отступные в размере 700 миллионов евро. В итоге Месси принял решение продолжить выступать за «Барселону» и доиграть оставшийся по контракту год.
Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. В составе