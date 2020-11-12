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09:21 (мск), источник: Sport24

Отец Месси опроверг слухи о переговорах с «ПСЖ»: «Хватит сочинять фейковые новости»

Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, высказался относительно слухов о переговорах с «ПСЖ».

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Команда
Барселона

Накануне в СМИ появилась информация, что французский клуб договорился с отцом 33-летнего аргентинца о проведении переговоров в январе, за полгода до истечения контракта Месси с «Барселоной».

«Хватит сочинять!» — написал Хорхе в сторис инстаграма, сопроводил публикацию хештегом #fakenews.

Напомним, Месси собирался уйти из «Барселоны» минувшим летом в качестве свободного агента, опираясь на соответствующий пункт в контракте, но руководство каталонцев заявило, что срок действия данной опции уже истек, и не отпустило игрока, требуя за него, как и прежде, отступные в размере 700 миллионов евро. В итоге Месси принял решение продолжить выступать за «Барселону» и доиграть оставшийся по контракту год.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. В составе сине-гранатовых он забил 637 голов, сделал 282 результативные передачи, стал 10-кратным чемпионом Испании и четырежды выиграл Лигу чемпионов.

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