Отец Месси опроверг слухи о переговорах с «ПСЖ»: «Хватит сочинять фейковые новости»

Накануне в СМИ появилась информация, что французский клуб договорился с отцом 33-летнего аргентинца о проведении переговоров в январе, за полгода до истечения контракта Месси с «Барселоной».

Напомним, Месси собирался уйти из «Барселоны» минувшим летом в качестве свободного агента, опираясь на соответствующий пункт в контракте, но руководство каталонцев заявило, что срок действия данной опции уже истек, и не отпустило игрока, требуя за него, как и прежде, отступные в размере 700 миллионов евро. В итоге Месси принял решение продолжить выступать за «Барселону» и доиграть оставшийся по контракту год.