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09:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ахмед Муса подтвердил, что вернется в Европу

Нападающий Ахмед Муса признался, что скоро раскроет название своей новой команды.

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Источник: Спорт-Экспресс

28-летний нигериец недавно покинул саудовский «Ан-Наср».

— Я скоро расскажу о своем новом клубе, как только будут завершены все необходимые детали, — цитирует Today.ng Мусу. — Надеюсь вернуться в Европу как можно скорее.

Ранее появилась информация, что нигерийский нападающий может вернуться в Россию.

Муса выступал за ЦСКА (182 матча, 61 гол) с 2012 по 2016 год, а также в первой половине 2018-го — на правах аренды. С армейцами он выиграл три чемпионата, Кубок и два Суперкубка России.

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