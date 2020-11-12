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09:33 (мск), источник: Sport24

Дату выборов президента «Барселоны» могут назвать 20 декабря. Голосование может пройти в январе

Выборы президента «Барселоны» могут пройти 16—17 января. Об этом сообщает La Vanguardia.

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По данным источника, дата проведения выборов может быть объявлена 20 декабря. Между датой назначения выборов и датой их проведения формально должно пройти 33 дня. Поэтому выборы могут состояться 16−17, 23−24 или, в крайнем случае, 30—31 января.

Однако оптимальным вариантом является голосование 16—17 января. Причина тому — возможность для нового правления «Барсселоны» поработать на зимнем трансферном рынке до его закрытия.

В настоящий момент исполняющим обязанности президента «Барселоны» является Карлес Тускетс. Он возглавил клуб 28 октября после отставки Хосепа Бартомеу.

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