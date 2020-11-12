Дату выборов президента «Барселоны» могут назвать 20 декабря. Голосование может пройти в январе
Выборы президента «Барселоны» могут пройти
Выборы президента «Барселоны» могут пройти
По данным источника, дата проведения выборов может быть объявлена 20 декабря. Между датой назначения выборов и датой их проведения формально должно пройти 33 дня. Поэтому выборы могут состояться 16−17, 23−24 или, в крайнем случае,
Однако оптимальным вариантом является голосование
В настоящий момент исполняющим обязанности президента «Барселоны» является Карлес Тускетс. Он возглавил клуб 28 октября после отставки Хосепа Бартомеу.