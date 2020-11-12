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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси за последние 10 лет забил больше голов со штрафных, чем весь состав «Ювентуса»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси за последние 10 лет забил больше голов со штрафных, чем ведущие клубы Европы, сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Так, на счету аргентинского нападающего 33 гола со штрафных. На втором месте находится весь состав «Ювентуса», который за это время смог забить 31 гол. Третью строчку в рейтинге занимает «Реал», забивший 26 голов. Замыкает четвёрку «Рома» (24).

Напомним, Месси был в шаге от того, чтобы покинуть «Барселону» летом 2020 года — игрока не устраивало руководство клуба в лице президента Хосепа Бартомеу. В начале октября функционер ушёл в отставку, но сообщалось, что аргентинец всё ещё рассматривает возможность ухода из клуба. За ситуацией внимательно следит «Манчестер Сити».

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