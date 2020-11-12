Стало известно наказание для Исламхана за провал допинг-теста
Футболист сборной Казахстана и полузащитник «Аль-Айна» Бауыржан Исламхан может быть дисквалифицирован на шесть месяцев
Футболист сборной Казахстана и полузащитник «Аль-Айна» Бауыржан Исламхан может быть дисквалифицирован на шесть месяцев
По информации источника, Исламхан пройдет еще один тест в официально аккредитированной лаборатории. Азиатская конфедерация футбола (AFC) отстранила игрока от матчей до тех пор, пока он не прояснит причины попадания обнаруженного вещества в его организм.
Ожидается, что Исламхан будет отстранен, что может потребовать от команды «Аль-Айн» искать замену в будущем, тем более что дисквалификация может составлять до шести месяцев, а в некоторых случаях даже больше.
Напомним, Исламхан сдал положительный