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10:54 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно наказание для Исламхана за провал допинг-теста

Футболист сборной Казахстана и полузащитник «Аль-Айна» Бауыржан Исламхан может быть дисквалифицирован на шесть месяцев из-за положительного допинг-теста, сообщает Alittihad.ae.

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Источник: AP 2020

По информации источника, Исламхан пройдет еще один тест в официально аккредитированной лаборатории. Азиатская конфедерация футбола (AFC) отстранила игрока от матчей до тех пор, пока он не прояснит причины попадания обнаруженного вещества в его организм.

Ожидается, что Исламхан будет отстранен, что может потребовать от команды «Аль-Айн» искать замену в будущем, тем более что дисквалификация может составлять до шести месяцев, а в некоторых случаях даже больше.

Напомним, Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов «Аль-Садд» — «Аль-Айн». Футболист не прибыл в расположение сборной Казахстана, которой 15 и 18 ноября предстоят матчи в рамках Лиги наций.

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