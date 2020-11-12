Эдуардо Коудет назначен главным тренером «Сельты»
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Аргентинский специалист Эдуардо Коудет назначен главным тренером испанской «Сельты», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Аргентинский специалист Эдуардо Коудет назначен главным тренером испанской «Сельты», сообщается на сайте футбольного клуба.
Коудет сменил на посту главного тренера Оскара Гарсию, который ранее был уволен. В нынешнем сезоне клуб из Виго после девяти матчей набрал семь очков, одержав лишь одну победу, и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Коудет прибудет в Виго в ближайшие несколько дней. Предыдущим местом работы 46-летнего аргентинца был бразильский «Интернасьонал». Будучи игроком, Коудет выступал в «Сельте» в 2002 году.