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13:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эдуардо Коудет назначен главным тренером «Сельты»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Аргентинский специалист Эдуардо Коудет назначен главным тренером испанской «Сельты», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Коудет сменил на посту главного тренера Оскара Гарсию, который ранее был уволен. В нынешнем сезоне клуб из Виго после девяти матчей набрал семь очков, одержав лишь одну победу, и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Коудет прибудет в Виго в ближайшие несколько дней. Предыдущим местом работы 46-летнего аргентинца был бразильский «Интернасьонал». Будучи игроком, Коудет выступал в «Сельте» в 2002 году.

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