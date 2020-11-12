Эдуардо Коудет назначен главным тренером «Сельты»

Коудет сменил на посту главного тренера Оскара Гарсию, который ранее был уволен. В нынешнем сезоне клуб из Виго после девяти матчей набрал семь очков, одержав лишь одну победу, и занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.