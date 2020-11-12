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20:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Монако» хотят сохранить Головина

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл сказал, что клуб хотел бы сейчас сохранить полузащитника Александра Головина.

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Источник: AP 2020

По его мнению, у россиянина еще есть потенциал для роста.

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— Трансфер Головина был еще моего прихода, — сказал Митчелл на конференции «Селекция в современном футболе», организованной РФС. — Это хороший игрок, зарекомендовавший себя на международном уровне. Мы хотим сохранить его, Головин хорошо встроен в команду. Сейчас он на пике, но у него еще есть потенциал для роста. (Дмитрий Гирин).

24-летний Александр Головин в текущем сезоне провел два матча за «Монако» и сделал один результативный пас. Он перешел из ЦСКА в 2018 году. Всего в его активе 67 матчей и семь мячей в составе монегасков.

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