В «Монако» хотят сохранить Головина
Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл сказал, что клуб хотел бы сейчас сохранить полузащитника Александра Головина.
Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл сказал, что клуб хотел бы сейчас сохранить полузащитника Александра Головина.
По его мнению, у россиянина еще есть потенциал для роста.
— Трансфер Головина был еще моего прихода, — сказал Митчелл на конференции «Селекция в современном футболе», организованной РФС. — Это хороший игрок, зарекомендовавший себя на международном уровне. Мы хотим сохранить его, Головин хорошо встроен в команду. Сейчас он на пике, но у него еще есть потенциал для роста. (Дмитрий Гирин).
24-летний Александр Головин в текущем сезоне провел два матча за «Монако» и сделал один результативный пас. Он перешел из ЦСКА в 2018 году. Всего в его активе 67 матчей и семь мячей в составе монегасков.