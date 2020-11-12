«Милан» близок к продлению контракта с Доннаруммой
Руководство «Милана» практически договорилось с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта. Об этом сообщает Football Italia. Параллельно россонери ведут переговоры с Хаканом Чалханоглу.
Руководство «Милана» практически договорилось с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта. Об этом сообщает Football Italia. Параллельно россонери ведут переговоры с Хаканом Чалханоглу.
Если с Доннаруммой вопрос практически решен, то с Чалханоглу все сложнее. Контракты обоих истекают летом 2021 года.
«Милан» предлагает Доннарумме 6,5 млн, в то время как вратарь просит 7,5 млн евро. Отметим, что частью нового контракта станет продление договора с братом Доннаруммы Антонио.
Единственным камнем преткновения может стать желание агента Мино Райолы включить в соглашение Джанлуиджи пункт о выкупе, чтобы активировать его, если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов.
Что касается Чалханоглу, турок интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусу». Россонери готовы платить 3 млн евро в год, но агент просит не менее 6 млн. Обе стороны встречались только один раз за последние несколько месяцев. «Милан» не хочет повышать свое предложение.