«Милан» близок к продлению контракта с Доннаруммой

Если с Доннаруммой вопрос практически решен, то с Чалханоглу все сложнее. Контракты обоих истекают летом 2021 года.

«Милан» предлагает Доннарумме 6,5 млн, в то время как вратарь просит 7,5 млн евро. Отметим, что частью нового контракта станет продление договора с братом Доннаруммы Антонио.

Единственным камнем преткновения может стать желание агента Мино Райолы включить в соглашение Джанлуиджи пункт о выкупе, чтобы активировать его, если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов.