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17:02 (мск), источник: Sport24

«Милан» близок к продлению контракта с Доннаруммой

Руководство «Милана» практически договорилось с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта. Об этом сообщает Football Italia. Параллельно россонери ведут переговоры с Хаканом Чалханоглу.

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Если с Доннаруммой вопрос практически решен, то с Чалханоглу все сложнее. Контракты обоих истекают летом 2021 года.

«Милан» предлагает Доннарумме 6,5 млн, в то время как вратарь просит 7,5 млн евро. Отметим, что частью нового контракта станет продление договора с братом Доннаруммы Антонио.

Единственным камнем преткновения может стать желание агента Мино Райолы включить в соглашение Джанлуиджи пункт о выкупе, чтобы активировать его, если «Милан» не попадет в Лигу чемпионов.

Что касается Чалханоглу, турок интересен «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусу». Россонери готовы платить 3 млн евро в год, но агент просит не менее 6 млн. Обе стороны встречались только один раз за последние несколько месяцев. «Милан» не хочет повышать свое предложение.

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