Стала известна сумма бонуса для европейского клуба за игрока «Кайрата»

Болгарский «Лудогорец» получит огромный бонус, который был прописан в контракте между чемпионом Болгарии и «Кайратом», куда в январе перешел футболист сборной Польши Яцек Гуральски, сообщает Gong.bg.

Команда Кайрат

Отмечается, что болгары внесли в соглашение пункт, предусматривающий выплату определенной суммы, если игрок в составе алматинского клуба выиграет чемпионство.

Как известно, «желто-черные» в этом сезоне досрочно завоевали «золото» национального турнира, вследствие чего по договору должны заплатить болгарской команде 200 тысяч левов (более 51 миллиона тенге по нынешнему курсу).

Гуральски играл за «Лудогорец» с лета 2017-го по январь 2020 года. За этот период провел 93 матча, выиграв по два раза чемпионат и Суперкубок Болгарии.