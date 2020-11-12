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17:33 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна сумма бонуса для европейского клуба за игрока «Кайрата»

В КПЛ он провел 16 игр.

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Болгарский «Лудогорец» получит огромный бонус, который был прописан в контракте между чемпионом Болгарии и «Кайратом», куда в январе перешел футболист сборной Польши Яцек Гуральски, сообщает Gong.bg.

Команда
Кайрат

Отмечается, что болгары внесли в соглашение пункт, предусматривающий выплату определенной суммы, если игрок в составе алматинского клуба выиграет чемпионство.

Как известно, «желто-черные» в этом сезоне досрочно завоевали «золото» национального турнира, вследствие чего по договору должны заплатить болгарской команде 200 тысяч левов (более 51 миллиона тенге по нынешнему курсу).

Гуральски играл за «Лудогорец» с лета 2017-го по январь 2020 года. За этот период провел 93 матча, выиграв по два раза чемпионат и Суперкубок Болгарии.

В текущем чемпионате Казахстана 28-летний полузащитник провел 16 игр, результативными действиями не отметился. Его контракт с алматинцами действует до 2023 года.

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