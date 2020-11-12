Десять футболистов пополнили состав «Астаны»

Помимо футболистов, которые заявлены на сезон в основном составе, к команде присоединились десять игроков из системы клуба. Из команды «Астана-М», которая выступала во второй лиге, к основе присоединились защитники Алим Кайрлы (2000), Самат Мажит (2000), Адильжан Дюсембаев (2001), полузащитники Бауыржан Ахаев (2001), Мейрамбек Калмырза (2002) и Нуржан Куанышкалиев (2000).

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Также с командой будут тренироваться футболисты, проводившие этот сезон в аренде: голкипер Владислав Саенко (2000, «Акжайык», 12 игр, 12 пропущенных голов), защитник Тенизбай Абдурахманов (2002, «Арысь», 1 игра), полузащитник Руслан Махан (2000, «Байконыр», 7 игр) и нападающий Владислав Прокопенко (2000, «Актобе», 10 игр, 2 гола).