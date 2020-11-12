Дядя Гризманна обвинил Месси в чрезмерном влиянии на команду

«Я был уверен, что не все будет гладко в первые полгода, но не ожидал, что это растянется на год. Также я знаю, что происходит внутри команды с Месси. Об этом не принято говорить, но в “Барсе” действительно работают недостаточно усердно, а тренировки проводятся, чтобы угодить определенным людям. Поэтому ничего и не получается», — заявил Лопес.