Дядя Гризманна обвинил Месси в чрезмерном влиянии на команду
За трансфер француза каталонцы заплатили 120 миллионов евро.
За трансфер француза каталонцы заплатили 120 миллионов евро.
Эммануэль Лопес, дядя форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, пожаловался, что тренировки каталонцев подстраиваются исключительно в угоду Лионелю Месси, сообщает
«Я был уверен, что не все будет гладко в первые полгода, но не ожидал, что это растянется на год. Также я знаю, что происходит внутри команды с Месси. Об этом не принято говорить, но в “Барсе” действительно работают недостаточно усердно, а тренировки проводятся, чтобы угодить определенным людям. Поэтому ничего и не получается», — заявил Лопес.
29-летний Гризманн в текущем сезоне Ла Лиги провел семь матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Французский нападающий стал игроком «Барселоны», перейдя из «Атлетико» в июле 2019 года за 120 миллионов евро.
В турнирной таблице чемпионата Испании каталонский клуб после семи игр занимает восьмое место, набрав 11 очков. Лидирует «Реал Сосьедад».