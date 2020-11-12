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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

Дядя Гризманна обвинил Месси в чрезмерном влиянии на команду

За трансфер француза каталонцы заплатили 120 миллионов евро.

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Эммануэль Лопес, дядя форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, пожаловался, что тренировки каталонцев подстраиваются исключительно в угоду Лионелю Месси, сообщает Meta-ratings.kz со ссылкой на AS.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я был уверен, что не все будет гладко в первые полгода, но не ожидал, что это растянется на год. Также я знаю, что происходит внутри команды с Месси. Об этом не принято говорить, но в “Барсе” действительно работают недостаточно усердно, а тренировки проводятся, чтобы угодить определенным людям. Поэтому ничего и не получается», — заявил Лопес.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

29-летний Гризманн в текущем сезоне Ла Лиги провел семь матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Французский нападающий стал игроком «Барселоны», перейдя из «Атлетико» в июле 2019 года за 120 миллионов евро.

В турнирной таблице чемпионата Испании каталонский клуб после семи игр занимает восьмое место, набрав 11 очков. Лидирует «Реал Сосьедад».

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