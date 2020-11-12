У «Ливерпуля» все плохо с травмами. Гомес пропустит большую часть сезона, Трент выбыл на месяц
Центр защиты, до свидания.
Центр защиты, до свидания.
«Ливерпуль» после травмы Вирджила ван Дейка неожиданно столкнулся с эпидемией травм среди центральных защитников (и футболистов, которые могут там сыграть).
Сначала повреждение получил Жоэль Матип, вслед за ним вылетел Фабиньо, который встал в пару к Джо Гомесу. И Гомес довольно быстро превратился из игрока обоймы (в прошлом сезоне с Матипом конкурировали за место в паре с ван Дейком) в единственного здорово защитника первой команды.
С ним в паре успели сыграть 19-летний Рис Уильямс (в прошлом сезоне играл в шестой лиге за «Киддерминстер») и более опытный Нэйт Филлипс (выступал за «Штутгарт» во второй Бундеслиге).
Он получил повреждение на тренировке сборной Англии — очередное. Просто немного статистики: Джо провел всего 12 матчей за сборную Англии и получил три серьезных травм, суммарно набрав почти 100 пропущенных матчей за клуб.
«Что расстроило меня больше всего, так это то, что ему было очень больно. Когда он получил травму, никого рядом не было. Это мне очень не понравилось, — говорил Гарет Саутгейт журналистам. — Надеюсь и молюсь, чтобы это было не надолго».
Чуть больше рассказал кипер Ник Поуп, который был рядом. «Джо сделал пас или движение, когда вокруг него никого не было, и упал на газон. Очевидно, ему было очень больно, — пояснил Поуп. — Видеть, как Джо проходит через
А днем «Ливерпуль» сообщил, что игрока прооперировали — травма затронула только сустав, связки не пострадали. Но игрок все равно «пропустит значительную часть сезона».
Кажется, больше всех сейчас расстроен Деян Ловрен. Он уехал в «Зенит» за игровой практикой, а ведь «Ливерпуль» не хотел его продавать — и хорват вполне мог бы быть основным
А «Ливерпуль» страдает — на дворе только ноябрь, а уже половина команды пережила восстановление от травм. Следите: Алекс
Тиаго Алькантара и Костас Цимикас сначала переболели коронавирусом, а затем получили травмы. Грек суммарно пропустил почти два месяца, Алькантара — больше: он не играл с середины сентября по середину октября
Около трех недель
Аналогично отсутствовал Матип (из-за травм), Фабиньо уже пропустил две недели, а теперь еще Трент и Гомес. Ну и, конечно, главная потеря — ван Дейк.
Как же жаль Клоппа!
Максимилиан Алфимов