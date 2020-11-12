У «Ливерпуля» все плохо с травмами. Гомес пропустит большую часть сезона, Трент выбыл на месяц

«Ливерпуль» после травмы Вирджила ван Дейка неожиданно столкнулся с эпидемией травм среди центральных защитников (и футболистов, которые могут там сыграть).

Сначала повреждение получил Жоэль Матип, вслед за ним вылетел Фабиньо, который встал в пару к Джо Гомесу. И Гомес довольно быстро превратился из игрока обоймы (в прошлом сезоне с Матипом конкурировали за место в паре с ван Дейком) в единственного здорово защитника первой команды.

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С ним в паре успели сыграть 19-летний Рис Уильямс (в прошлом сезоне играл в шестой лиге за «Киддерминстер») и более опытный Нэйт Филлипс (выступал за «Штутгарт» во второй Бундеслиге). Только-только ситуация начала более-менее налаживаться и выздоровел Матип, как «Ливерпуль» ударила новая травма — выбыл Джо Гомес.

Команда Ливерпуль

Он получил повреждение на тренировке сборной Англии — очередное. Просто немного статистики: Джо провел всего 12 матчей за сборную Англии и получил три серьезных травм, суммарно набрав почти 100 пропущенных матчей за клуб. Из-за травмы Гомес не поехал в Россию на ЧМ-2018 — ему оперировали колено.

«Что расстроило меня больше всего, так это то, что ему было очень больно. Когда он получил травму, никого рядом не было. Это мне очень не понравилось, — говорил Гарет Саутгейт журналистам. — Надеюсь и молюсь, чтобы это было не надолго».

Чуть больше рассказал кипер Ник Поуп, который был рядом. «Джо сделал пас или движение, когда вокруг него никого не было, и упал на газон. Очевидно, ему было очень больно, — пояснил Поуп. — Видеть, как Джо проходит через что-то подобное, и видеть, как ему больно, не было легко ни мне, ни кому-либо из ребят».

А днем «Ливерпуль» сообщил, что игрока прооперировали — травма затронула только сустав, связки не пострадали. Но игрок все равно «пропустит значительную часть сезона».

Кроме того, прямо перед сборной повредил мышцу Трент — основной крайний защитник «Ливерпуля» вылетел на месяц и в ноябре не сыграет.

Кажется, больше всех сейчас расстроен Деян Ловрен. Он уехал в «Зенит» за игровой практикой, а ведь «Ливерпуль» не хотел его продавать — и хорват вполне мог бы быть основным из-за травм партнеров.

А «Ливерпуль» страдает — на дворе только ноябрь, а уже половина команды пережила восстановление от травм. Следите: Алекс Окслейд-Чемберлен не появлялся на тренировках с предсезонки — в Австрии у него обострилась проблема с коленом. Четких сроков его восстановления до сих пор нет.

Тиаго Алькантара и Костас Цимикас сначала переболели коронавирусом, а затем получили травмы. Грек суммарно пропустил почти два месяца, Алькантара — больше: он не играл с середины сентября по середину октября из-за ковида, получил от Ришарлисона по ногам в матче с «Эвертоном» и не играет последний месяц — скорее всего, вернется после перерыва на сборные.

Около трех недель из-за проблем с плечом пропустил Алиссон (а должен был больше), по две недели из-за коронавируса отсутствовали Садьо Мане, Наби Кейта и Джердан Шакири.

Аналогично отсутствовал Матип (из-за травм), Фабиньо уже пропустил две недели, а теперь еще Трент и Гомес. Ну и, конечно, главная потеря — ван Дейк.

Как же жаль Клоппа!