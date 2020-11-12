Стало известно о желании «Манчестер Юнайтед» продать Погба

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер решил, что хавбек не сможет удачно взаимодействовать с партнером по амплуа португальцем Бруну Фернандешем. Именно поэтому руководство манкунианцев планирует расстаться с Погба следующим летом.

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Погба на данный момент является самой дорогой в истории манкунианцев покупкой. Полузащитник сборной Франции в 2016 году перешел в команду из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Его контракт с МЮ истекает в июне 2022 года.