Стало известно о желании «Манчестер Юнайтед» продать Погба
«Манчестер Юнайтед» собирается продать французского полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает TalkSPORT.
«Манчестер Юнайтед» собирается продать французского полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает TalkSPORT.
По информации источника, главный тренер «красных дьяволов»
Погба на данный момент является самой дорогой в истории манкунианцев покупкой. Полузащитник сборной Франции в 2016 году перешел в команду из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. Его контракт с МЮ истекает в июне 2022 года.
В нынешнем сезоне 27-летний француз провел в составе «Манчестер Юнайтед» 11 матчей во всех турнирах. Погба отметился одним забитым мячом и сделал две голевые передачи.