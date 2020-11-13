Правление «Барселоны» определило дату выборов президента клуба
Правление каталонской «Барселоны» определилось с датой проведения выборов нового президента клуба. Как сообщает AS, выборы пройдут 24 января.
Правление каталонской «Барселоны» определилось с датой проведения выборов нового президента клуба. Как сообщает AS, выборы пройдут 24 января.
Правление также считает, что одного дня достаточно для проведения выборов. В то же время, рассматривается возможность голосования в нескольких местах, чтобы избежать массового скопления избирателей на «Камп Ноу».
24 января еще не является официальной датой, но в ближайшие несколько дней она должна быть утверждена. Клуб предоставил протокол безопасности, который должны одобрить органы здравоохранения.
В настоящий момент исполняющим обязанности президента «Барселоны» является Карлес Тускетс. Он возглавил клуб 28 октября после отставки Хосепа Бартомеу.