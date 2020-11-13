Неймар подал апелляцию на решение суда и вновь требует от «Барселоны» € 43,6 млн
Футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар всё ещё планирует добиться от «Барселоны» выплаты € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году, сообщает Marca.
Футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар всё ещё планирует добиться от «Барселоны» выплаты € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году, сообщает Marca.
Напомним, 28-летний футболист ранее подал иск к каталонскому клубу с требованием выплатить ему € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году. Годом позднее бразилец покинул
Сообщается, что адвокаты бразильского нападающего подали апелляцию на решение суда и будут добиваться выплат бонусов от «Барселоны».
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с