Неймар подал апелляцию на решение суда и вновь требует от «Барселоны» € 43,6 млн

Напомним, 28-летний футболист ранее подал иск к каталонскому клубу с требованием выплатить ему € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году. Годом позднее бразилец покинул сине-гранатовых, перейдя в стан парижан. По итогам рассмотрения иска требования Неймара были отклонены. Более того, самого игрока обязали выплатить «Барселоне» € 6,7 млн.