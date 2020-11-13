Текущие события
Футбол. Сборные
17:15
Япония
Панама
Футбол. Сборные
20:00
Коста-Рика
Катар
Футбол. Сборные
12.11
Англия
Ирландия
30
Футбол. Сборные
12.11
Уэльс
США
00
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Венгрия
Исландия
21
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Северная Ирландия
Словакия
12
Футбол. Чемпионат Европы
12.11
Сербия
Шотландия
56
Все события
Фоторепортажи
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар подал апелляцию на решение суда и вновь требует от «Барселоны» € 43,6 млн

Футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар всё ещё планирует добиться от «Барселоны» выплаты € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году, сообщает Marca.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Напомним, 28-летний футболист ранее подал иск к каталонскому клубу с требованием выплатить ему € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году. Годом позднее бразилец покинул сине-гранатовых, перейдя в стан парижан. По итогам рассмотрения иска требования Неймара были отклонены. Более того, самого игрока обязали выплатить «Барселоне» € 6,7 млн.

Сообщается, что адвокаты бразильского нападающего подали апелляцию на решение суда и будут добиваться выплат бонусов от «Барселоны».

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Без Дзюбы не забиваем. Молдавия всем уступала, а Россию сдержала
«Проиграли бы ОИ — был бы позор». Откровенное интервью Овечкина
Отбор Евро: Митрович подвел Сербию, Пандев — герой Македонии
Отбор ЧМ: ВАР оставил Месси без гола, а Аргентину — без победы
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Россия может сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь