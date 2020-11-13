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10:51 (мск), источник: Sport24

«Барселона» может заработать 200 млн евро за счет голливудского кино

Руководство «Барселоны» продолжает искать решение финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. Доходы клуба в сезоне-2020/21 снизились на 300 млн евро.

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В связи с этим каталонцы ищут спонсорскую поддержку в киноиндустрии. Как сообщает журналист Сике Родригес, функционеры клуба провели ряд встреч с представителями Голливуда. Они намерены достигнуть соглашения о сотрудничестве с группой американских компаний.

«Барселона» рассматривает кино как новый источник заработка и способ продвижения бренда. Благодаря Голливуду клуб планирует заработать порядка 200 млн евро: 100 млн — непосредственно от сотрудничества с каким-то проектом, и еще 100 млн — от развития бизнеса в целом.

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