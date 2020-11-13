«Барселона» может заработать 200 млн евро за счет голливудского кино

В связи с этим каталонцы ищут спонсорскую поддержку в киноиндустрии. Как сообщает журналист Сике Родригес, функционеры клуба провели ряд встреч с представителями Голливуда. Они намерены достигнуть соглашения о сотрудничестве с группой американских компаний.