«Барселона» может заработать 200 млн евро за счет голливудского кино
Руководство «Барселоны» продолжает искать решение финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. Доходы клуба в сезоне-2020/21 снизились на 300 млн евро.
Руководство «Барселоны» продолжает искать решение финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. Доходы клуба в сезоне-2020/21 снизились на 300 млн евро.
В связи с этим каталонцы ищут спонсорскую поддержку в киноиндустрии. Как сообщает журналист Сике Родригес, функционеры клуба провели ряд встреч с представителями Голливуда. Они намерены достигнуть соглашения о сотрудничестве с группой американских компаний.
«Барселона» рассматривает кино как новый источник заработка и способ продвижения бренда. Благодаря Голливуду клуб планирует заработать порядка 200 млн евро: 100 млн — непосредственно от сотрудничества с