Руководство «Манчестер Юнайтед» заявило о доверии Сульшеру

— Мы полностью уверены в том, что Уле выбрал верный путь, а команда под его руководством продолжит развиваться и дальше, — приводит Goal.com слова Вудворда.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками, при этом у команды есть матч в запасе. В групповом турнире Лиги чемпионов «МЮ» возглавляет группу H с 6 очками, опережая «Лейпциг» по дополнительным показателям.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном увольнении Сульшера в связи с неудачными результатами и приходом на его место экс-главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.