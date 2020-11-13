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11:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руководство «Манчестер Юнайтед» заявило о доверии Сульшеру

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд выразил поддержку главному тренеру «красных дьяволов» Уле Гуннару Сульшеру.

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Источник: Reuters

— Мы полностью уверены в том, что Уле выбрал верный путь, а команда под его руководством продолжит развиваться и дальше, — приводит Goal.com слова Вудворда.

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками, при этом у команды есть матч в запасе. В групповом турнире Лиги чемпионов «МЮ» возглавляет группу H с 6 очками, опережая «Лейпциг» по дополнительным показателям.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном увольнении Сульшера в связи с неудачными результатами и приходом на его место экс-главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

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